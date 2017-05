CCB errichtet "Tanz-Achse" durch Kärnten

05.05.2017, 16:20 Uhr

Das Center for Choreography Bleiburg präsentierte das Programm für heuer, das sich wie gewohnt quer durch Kärnten zieht.

BLEIBURG. Seit dem Jahr 2011 setzt sich das Center for Choreography Bleiburg (CCB) dafür ein, zeitgenössischen Tanz einem großen Publikum näher zu bringen. "Wir legen auch heuer wieder eine Tanz-Achse durch Kärnten und bieten Programm an mehreren Standorten, nicht nur in Bleiburg. Durch einen Mix von Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen versuchen wir, zu den Menschen zu gehen und sie für Tanz zu begeistern", so GF Milan Piko. So konnte man schon viele begeistern, die zuvor mit Tanz nichts anfangen konnten.

Jugend-Schwerpunkt

Ganz Bleiburg tanzt

Auseinandersetzung mit Ort

Die Termine 2017 9. Juni, Gmünd, 20 Uhr, Lodronsche Reitschule

Urban Dance Company Hungry Sharks - "Hidden in Plain Sight"

(CCB-Koproduktion 2016)



13. Juni, Bleiburg, 11 und 20 Uhr, Kulturni dom

cieLaroque-Gastspiel "Bluff" von Helene Weinzierl mit angeschlossenem Workshop (14. Juni) mit der NMS Bleiburg.



25. & 26. Juli, Bleiburg

Intensivworkshop "Tanz der Schatten" mit dem "Theatre of Work"



28. Juli, Bleiburg, 17 bis 24 Uhr

Lange Nacht des Tanzes



Im Herbst:

>> Gastspiel mit Workshop mit Schülern der NMS St. Martin/Villach - "Derzeit wohnhaft in" von Dante Murillo (Editta Braun Company)

>> Präsentation eines Ausschnitts der "Langen nacht des Tanzes" in Slovenj Gradec



Alle Infos/Anmeldungen:

www.ccb-tanz.at

Ein Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Jugendlichen, vorwiegend mit Schülern der NMS Bleiburg. Dafür zeichnet Imke Logar-Thiessen verantwortlich. "Heuer wird es nach den zwei Gastspielen ,Bluff' mit Choreografie von Helene Weinzierl einen Workshop für die Schülerinnen geben." Im Herbst ist ein Projekt mit der Villacher NMS St. Martin geplant.Das Highlight der CCB-Saison ist wieder die "Lange nach des Tanzes" Ende Juli. Bleiburg wird dabei indoor und outdoor auf zehn bis zwölf verschiedenen Bühnen bespielt - es gibt 30 Shows und sechs Themen-Blöcke. Heuer im Fokus: das Werner Berg Museum und die Sonderausstellung Gottfried Helnwein.Von den rund 70.000 Euro Jahresbudget fallen allein um die 50.000 Euro auf die "Lange Nacht". Piko: "Wir entlohnen die Künstler eben auch fair." Heuer wird das Programm der Tanz-Nacht in verkürzter Form auch in Slovenj Gradec gezeigt.Das CCB versucht auch immer wieder, junge Künstler zu unterstützen. Unter dem Arbeitstitel "Von draußen nach drinnen" verbringen Dominik Grünbühel und Luke Baio im August wieder Zeit im Maria Saaler Tonhof, um dort die CCB-Produktion zu erarbeiten, die 2018 in Bleiburg zur Uraufführung kommen soll. Heuer stehen vier solcher "Residenzen" an.Die CCB-Koproduktion 2016 wird in Gmünd aufgeführt - als erster Termin der heurigen Saison. CCB-Leiterin Andrea Hein: "So zeigen wir Präsenz quer durch Kärnten. Die Stücke passen auch immer zum Ort, denn die Künstler sollen sich mit dem Ort auseinandersetzen."Ohne Unterstützung ist dieses vielfältige Programm natürlich nicht möglich. Als Hauptsponsor fungiert die Wiener Städtische Versicherung, heuer bereits zum dritten Mal. Landesdirektor Erich Obertautsch darüber, warum man das CCB unterstützt: "Kunst und Kultur sind einfach ein wichtiger Teil der Lebensqualität. Das CCB leistet hier hervorragende Arbeit."