Beim ULC Bludenz kommen Laufsportbegeisterte voll auf ihre Rechnung. Obmann Richard Föger erklärt, was den Verein besonders ausmacht.

Der ULC Bludenz wurde 2003 neu gegründet. Die neue Vereinsführung konnte den Verein von damals 48 Mitglieder auf mittlerweile 205 Mitglieder steigern. Besonders hervorzuheben ist die aktive Nachwuchsarbeit, die 2009 durch unsere Nachwuchs­trainerin Karin Burtscher aufgebaut wurde. 2020 wurde sehr erfolgreich mit dem Jugendtraining durch Michael Anselm gestartet. Die Lauftrainer des ULC Bludenz konnten bereits sehr vielen Lauf­anfängern das richtige Laufen von 0 auf 5 km in einem 8-wöchigen Zeitraum näherbringen.

"Bludenz läuft"

2001 wurde zum ersten Mal unsere Veranstaltung „Halbmarathon Bludenz“ mit 201 Teilnehmern veranstaltet. Aus dieser Klein-Veranstaltung wurde die zweitgrößte Laufsportveranstaltung West-Österreichs. „Bludenz-läuft“ ist mit weit über 3500 Teilnehmern nicht mehr vom österreichischen Laufkalender wegzudenken. (Voraussichtlicher Termin, 4. Juli 2021). Ein weiteres Highlight ist die im Zuge von Bludenz-Läuft jährlich ausgetragene Vorarlberger Landesmeisterschaft im Halbmarathon.

Highlights der Vereinsgeschichte

Im Jahr 2007 errang Herbert Burtscher den Vize Weltmeistertitel bei der Berglauf-WM der Masters. Zu den zahlreichen Landesmeistertiteln reihen sich etliche österreichische Staatsmeistertitel bei den Masters sowie Einzeltitel hinzu. Bei sehr vielen Laufveranstaltungen stellt der ULC Bludenz den größten teilnehmenden Verein. Weitere Vereins-Highlights sind die vielen Teilnahmen an nationalen sowie internationalen Städtemarathons, wie etwa in New York, Rom, Hamburg, Berlin, München, Prag, Stockholm, Rotterdam, Barcelona, Wien, Salzburg. Neben den zahlreichen errungenen Titeln und durchgeführten Großveranstaltungen, auf die wir als Verein natürlich stolz sind, sind es insbesondere auch die vielen kleinen Erfolge im Vereinsalltag, die uns wirklich ausmachen.

Wenn Laufanfänger die ersten 5 Kilometer am Stück absolvieren oder wir unseren Nachwuchs beim ersten Wettkampf begleiten dürfen, Mitglieder sich nach einer Verletzung wieder zurückkämpfen oder sich nach intensivem Training über eine schnellere Zeit freuen können, dann sind dies Erfolgserlebnisse und Momente, die unseren Vereinsalltag beleben und uns als Team zusammenschweißen.

Hauptaktivitäten

Gemeinsame Teilnahme an Wettkämpfen wöchentliches Mittwoch-Lauftraining um 18.50 Uhr beim Stadion Unterstein für Leichtfortgeschrittene – bis zum Wettkampfläufer und Nordic-Walker.

Corona-Pandemie

Neue Mitglieder zu finden ist derzeit nahezu unmöglich, da es keine Vereinsaktivitäten gibt. Dennoch sind wir positiv eingestellt und gehen davon aus, dass ein normales Vereinsleben zeitnah wieder möglich sein wird.

Sport und Politik

Spitzensport finanziell zu unterstützen ist wichtig, dennoch wäre es zu begrüßen, wenn dem Breitensport mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. Finanzielle Unterstützung des Breitensports würde sicher auch dazu beitragen, das Gesundheitssystem langfristig zu entlasten.

Motto

„Muskelkater vergeht – der Stolz bleibt."

Mitglied werden

Kontaktaufnahme über www.ulc-bludenz.at oder Anruf beim Obmann Richard Föger unter 0664 2208498.