Kamera läuft – uuuund Action!

82 Film-Studierende erhalten in der Lacknergasse den nötigen Feinschliff.

WÄHRING. Sozusagen klassisch begann die Karriere von Frauke Steiner, der Leiterin der "filmschool vienna". Wie bei so manchem Mädchen war da erstmal der Wunsch, Zirkusprinzessin zu werden und in der Manege die Zuschauer zu beeindrucken. Nach dem Abitur begann für Steiner, die in Freiburg aufwuchs, der lange Weg ins Schauspielleben: Sie holte sich in Schauspielschulen den nötigen Feinschliff, absolvierte unzählige Castings und durchlief sämtliche Phasen, welche dieser expressive Job mit sich bringt, um schlussendlich auf der Bühne zu stehen. Nach zahlreichen Engagements in Deutschland landete sie schließlich am Grazer Schauspielhaus, welches ihr bis 2002 als Heimstätte diente.

2018 gründete sie schließlich die, in der Lacknergasse 83 ansässige, "filmschool vienna". Eine Institution, die sich von den zahlreichen Einrichtungen in Österreich darin unterscheidet, dass der Schwerpunkt auf das Acting vor der Kamera gelegt wird.

Team aus Profis

"Ein breitgefächertes Team an Profis aus den Sparten Film und Schauspiel unterstützt mich dabei, hält mir quasi den Rücken frei. Der Aufwand ist enorm, aber für meine Studenten tu ich alles, dabei ist das äußerst familiäre Klima natürlich sehr hilfreich", sagt Steiner. Die zurzeit 82 Studierenden können sich sicher sein, in den jeweils gewählten Ausbildungen und Workshops das Rüstzeug zu erhalten, welches für eine spätere Karriere von enormer Wichtigkeit ist.

Mehr Infos: www.filmschoolvienna.at