Am Semmelweis-Areal wird ein Pavillon zu einem Internat für internationale Musikschüler umgebaut.

WIEN/WÄHRING. Der Gemeinderatsausschuss für Stadtplanung hat für ein Bauprojekt in Währing grünes Licht gegeben. Konkret geht es dabei um den denkmalgeschützten Pavillon 2 am ehemaligen Semmelweis-Areal. Dieser soll in ein Internat für die Amadeus International School Vienna umgebaut werden.

Das Gebäude ist auch unter dem Namen Charlotte-Bühler-Heim ein Begriff. "Es werden Türen und Fenster erneuert und das Dach thermisch saniert", sagt der Währinger SPÖ-Gemeinderat Andreas Höferl. Weiters werden Balkongeländer restauriert und Fluchttreppen errichtet. Im Inneren des Gebäudes entstehen Räume für ein Internat sowie Sanitär- und Aufenthaltsräume und ein großer Speisesaal. Die Arbeiten sind bereits im Gange. Die ersten Schüler werden mit Ende August ins neue Internat einziehen.

Kunst und Musik

Die internationale Schule legt die Schwerpunkte auf Kunst und Musik. Im Bereich der Kunst liegt der Fokus hauptsächlich auf Malen, Zeichnen, Theater und Tanz. Die Unterrichtssprache ist ausschließlich Englisch. Rund 300 Schüler (60-70 davon im Internat) besuchen die Bildungseinrichtung und bringen internationales Flair nach Währing. "Die Absolventen kommen unter anderem aus Japan, Russland oder Südamerika. Es gibt aber auch zahlreiche Schüler aus Wien und dem restlichen Österreich", so Alexandra Gruber von der Amadeus Internationale School Vienna.

Weltweit beliebt

Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einem internationalen Bakkalaureat. Dieses berechtigt die Schüler zu einem Studium an angesehenen Universitäten wie jene in London. "Unsere Absolventen sind auf der ganzen Welt gerne gesehen. Denn sie lernen bei uns, im Selbststudium zu arbeiten und sprechen perfekt englisch", sagt Gruber. Ein paar Plätze im neuen Internat sind noch frei und können von Montag bis Freitag genutzt werden.

Mehr Infos dazu unter www.amadeus-vienna.com