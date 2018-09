Nach Umbau eröffnet: Währinger Straße erstrahlt in neuem Glanz

19.09.2018, 14:41 Uhr

In knapp drei Monaten Bauzeit wurden 1,2 Kilometer neue Wasserrohre verlegt und eine Flaniermeile gestaltet.

WÄHRING. Die Großbaustelle in der Währinger Straße ist Geschichte und wurde am Mittwoch, 19. September offiziell eröffnet. Die MA 31 (Wiener Wasser) hat gemeinsam mit der MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) zahlreiche bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität, Verbesserung von Sichtbeziehungen sowie Komfortsteigerung für Fußgänger umgesetzt.Diese Maßnahmen waren Teil des sogenannten Flaniermeilen-Konzeptes der Stadt Wien. Die Kosten für die Umgestaltung (ohne neue Wasserleitungen) betragen rund 890.000 Euro und werden zu zwei Drittel von der Stadt und zu einem Drittel vom Bezirk bezahlt. Die Kosten für den Tausch der Wasserrohre belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro (wobei die genaue Abrechnung noch nicht erfolgt ist).

Das alles ist neu:

Ein breiterer Gehsteig auf der Seite der ungeraden Hausnummern

Acht neue Bäume

Neue Sitzgelegenheiten

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Fahrbahnanhebungen und vorgezogene Gehsteige bei Kreuzungen

Verbreiterung des Schutzweges über die Währinger Straße beim Gertrudplatz

Gehsteigvorziehungen inklusive Erneuerung der Ampelanlage bei der Kreuzung Währinger Straße/Martinstraße

Der Gehsteig vor dem Amtshaus wurde verbreitert und mit einem taktilen Leitsystem versehen

Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnanhebungen

Sechs neue Bäume

"Jeder Weg in Wien beginnt und endet zu Fuß. Ich freue mich, dass es mit der neugestalteten Währinger Straße eine weitere Geschäftsstraße mit einer besonders hohen Qualität für Fußgängerinnen und Fußgänger gibt“, so Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne).Auch Bezirkschefin Silvia Nossek (Grüne) zeigte sich zufrieden: „Die Währinger Straße hat wirklich gewonnen. Mehr Platz und mehr Sicherheit beim Zu-Fuß-Gehen, Bankerln zum Ausruhen und neue Bäume und Pflanzbeete. Es ist schön zu sehen, wenn die Großeltern auf dem neuen Banker vor dem Spielzeuggeschäft auf ihre Enkel warten“, so Nossek.