WAIDHOFEN/YBBS. Als Auftakt zu den Konviktgartenkonzerten präsentiert die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal, in Kooperation mit der Musik-Mittelschule am Donnerstag, 30. Juni 2022 um 18:30 Uhr im Konviktgarten die verschiedenen Orchester, Ensembles und Chöre. Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn sich Kinder und Jugendliche zusammenfinden und gemeinsam musizieren. An der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal gibt es die Möglichkeit in sieben Orchestern mitzuwirken. Die Streichorchester „Ybbstaler Aufstrich" und das Schülerorchester, die Blasorchester „Junior BLOWY“, „BLOWY“, die Jugendkapelle Hollenstein sowie das Jugendorchester freuen sich auf viele Besucher.

Eintritt frei!