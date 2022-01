WAIDHOFEN/YBBS. Die Gemeinderatswahl 2022 in Waidhofen an der Ybbs ist geschlagen und der Sieger steht fest. Die ÖVP (41,33%) holt erneut die meisten Stimmen in der Statutarstadt, muss aber herbe Verluste hinnehmen. Auf dem zweiten Platz landet die SPÖ (21,66) gefolgt von der MFG (17,08) und danach Liste FUFU (11,25%). Die FPÖ holt insgesamt 4,03 Prozent, die UWG 1,6 Prozent, die Grünen können sich 3,06 Prozent sichern. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 76 Prozent.

Voraussichtliche Sitzeverteilung im Gemeinderat: ÖVP 18, SPÖ 9, FUFU 4, FPÖ 1, UWG 0, Grüne 1, MFG 7

hochgeladen von Philipp Pöchmann



Die Reaktionen



Wolfgang Durst (MFG): "Für uns ist das ein Bombenergebnis. Der Grund für das Ergebnis ist der Hardlockdown. Die MFG steht für Menschen und wir haben die Menschen im persönlichen Gespräch erreicht. Wäre es etwas später gewesen, hätten wir noch mehr gewinnen können. Wir haben ein Team von 15 Personen und werden unsere Kompetenzen einbringen."

Karl-Heinz Knoll (UWG): " Natürlich ein enttäuschendes Ergebnis für die UWG. Die Impfdebatte hat alles überschattet. Wir haben sicherlich viele wichtige Themen gehabt, das haben wir auch in den Gesprächen mit der Bevölkerung gemerkt." Ein erneuter Antritt bei der nächsten Wahl wird seitens der UWG nicht ausgeschlossen.

Armin Bahr (SPÖ) freut sich über das Ergebnis: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns bei dieser Wahl geschenkt wurde."

Werner Krammer (ÖVP): "Das war die erste Corona-Impfpflicht-Wahl. Das hat dazu geführt, dass wir nicht so genug abgeschnitten haben, wie wir das wollten. Keine der etablierten Parteien hat so abgeschnitten, wie sie wollten. Für die bundesweiten Themen haben wir die Zeche bezahlt. Ich bin für die Stadt mit Leib und Seele dabei. Ich wüsste nicht was wir in diesen drei Wochen anders machen hätten sollen. Für mich persönlich geht es darium den Weg des Miteinanders in Waidhofen fortzusetzen. Wir werden mit allen Fraktionen Gespräche führen."

Martin Dowalil(FUFU): "Ich bin froh, dass wir unsere Mandate halten konnten, ansonsten wäre es schwierig geworden mich zu motivieren. Für die UWG tut es mir besonders leid, da sie und auch Herr Knoll immer gut mitgearbeitet haben. Es ist gut, dass die ÖVP ihre Absolute verloren hat. Bürgermeister Werner Krammer muss jetzt den Dialog suchen. Ich bin froh, dass diese nervenaufreibende Wahl vorbei ist."

Josef Gschwandegger: "Ich möchte dazu eigentlich nichts mehr sagen. Das Ergebnis kam auch zustande, weil unser ehemaliger zweiter Gemeinderat abgesprungen ist. " Einige Stimmen gingen auch an die MFG. "Ich habe auch Freunde bei der MFG. Das Ergebnis kam für mich nicht überraschend."

Mehr Briefwahl

9.820 Personen waren bei dieser Gemeinderatswahl stimmberechtigt. 40 Mandate waren zu vergeben. Per Briefwahl war es bereits möglich seit 12. Jänner seine Stimme abzugeben. Heuer waren es - auch coronabedingt - mehr Briefwähler als bei der letzten Gemeinderatswahl in Waidhofen. Nach Angabe der Wahlbehörde wurden etwa 1.700 Wahlkarten beantragt.