HAK Ybbs feiert das Fest der Verantwortung

25.04.2018, 09:33 Uhr

Seit vier Jahren besuchen unsere Schülerinnen und Schüler organisiert und begleitet im PBSK-Unterricht diverse Bildungseinrichtungen und Institutionen in Ybbs und übernehmen dort Verantwortung.Das Schulzentrum Ybbs ist mit den Ybbser Bildungseinrichtungen und Institutionen dadurch sehr gut vernetzt. Wir bedanken uns sehr herzlich beim Therapiezentrum, beim Pflegeheim, bei der Neuen Mittelschule, bei der Volksschule, bei der Förderschule, beim Kindergarten I, bei der Arztpraxis Dr. Obernberger, bei der Tagesmutter Frau Podrazil und beim Verein "Vielfalt nutzen in Ybbs", dass sie nun schon seit vier Jahren mit uns dieses Projekt durchführen.Nähere Informationen zum Projekt können Sie auf unserer Website unter "Service Learning" nachlesen http://www.sz-ybbs.ac.at/ ~sz-ybbs/hak/service-learning/Der Einladung zum Abschlussfest, das die Schülerinnen und Schüler der 1AK und 1BK in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und vielen helfenden Händen aus dem Therapiezentrum toll organisiert haben, sind auch heuer wieder viele gefolgt. Die Schulband war auch dieses Mal ein Highlight der Veranstaltung und sorgte für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Band "Bollywood Band" kam extra aus Wien angereist und bot Musik und Gesang auf der Hauptbühne. Aktivitäten wie Basteln und Schminken und das Fotografieren mit der schuleigenen Fotobox kamen bei allen sehr gut an.