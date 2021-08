Open-Air-Feeling im Alten Schl8thof in Wels: Tocotronic und Kreisky sorgen für einen musikalischen Abend.

WELS. Tocotronic kommt nach Wels in den Alten Schl8hof und hat unter dem Namen „The Hamburg Years“ ausschließlich Songs aus der Hamburger Zeit von 1993 bis einschließlich 2003 mit im Gepäck. Der Konzertabend findet am Freitag, 10. September, um 18.30 (Einlass ab 17.30) im Alten Schl8hof in Wels als Open Air statt. Tocotronic besteht aus dem Gitarristen Rick McPhail, dem Bassist Jan Müller, dem Schlagzeuger Arne Zank sowie dem Sänger Dirk von Lowtzow.

Support Act Kreisky

Also Support Act ist Kreisky mit von der Partie und bringt sein neues Album „Atlantis“ mit. Die Band ist hier auf der Suche nach Mystischem und Verschollenem, nach den Überresten der eigenen Jugend, nach zu Tode justierten Idealen, nach unwiderruflich Verlorenem.

Karten können unter kupfticket.at, oeticket.com, Moden Neugebauer oder krasserstoff.com gekauft werden.