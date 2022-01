Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ersucht der Welser Gesundheitsreferent Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SPÖ) alle Eltern, die Kinder in einer Kinderbetreuungseinrichtung (Krabbelstube, Kindergarten) haben, um die regelmäßige Testung ihrer Schützling.

WELS. „Corona macht leider auch vor den Kinderbetreuungseinrichtungen nicht Halt. Verständlicherweise sind die dort beschäftigten Mitarbeiter darüber besorgt, dass sie sich durch infizierte Kinder selbst anstecken. Ich ersuche deshalb die Eltern, ihre Kinder regelmäßig daheim zu testen“. Darüber hinaus sei es aus Sicht des Welser Gesundheitsreferenten dringend notwendig, dass die Eltern den Betreuungseinrichtungen die Erlaubnis erteilen, ihre Kinder mittels „Lollipop-Test“ zu testen. „Dies trägt sowohl zum Schutz der Kinder wie auch des dortigen Personals bei und ist gerade in der sich aufbauenden ‚Omikron-Welle‘ dringend notwendig. Schließlich leiden auch die Kinder und deren Eltern darunter, wenn das Personal in den Einrichtungen angesteckt wird und dadurch ausfällt“, so Schinninger.