Jener 42-jährige Kosovare, der im Dezember 2021 aus der Justizanstalt Wels geflohen ist ( Die BezirksRundSchau berichtete ), konnte jetzt am 25. Jänner 2022 wieder festgenommen werden. Er hatte sich unter anderem in Haid versteckt. Dem Mann werden elf Einbruchsdiebstähle – die meisten im Bezirk Vöcklabruck – sowie Betrugsdelikte zur Last gelegt.



WELS, BEZIRK VÖCKLABRUCK. Der 42-Jährige hatte sich am 16. Dezember 2021 einen Transport im Gefängnis zunutze gemacht: Ein Lkw wurde abgeladen, das Wachpersonal dürfte abgelenkt gewesen sein. Der Kosovare hat sich aus dem Staub gemacht. Rund einen Monat versteckte er sich. Bis die Beamten der Fahndungsgruppe des Landeskriminalamtes ihn schließlich aufspürten: Am 25. Jänner 2022 fasste die Polizei ihn in einem vorübergehenden Quartier in Haid und nach ihn fest.

Wie die Polizei schildert, war der Mann am 27. Juli 2021 nach langwierigen Ermittlungen der Diebstahlgruppe des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Dem Beschuldigten, gegen den auch ein aufrechtes Einreise- und Aufenthaltsverbot im Schengenraum bestand und der sich trotz dieses Verbotes seit dem Frühjahr 2020 in Österreich aufhielt, werden im Zeitraum zwischen April 2021 und Juli 2021 insgesamt elf Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Darunter sieben Wohnhaus-Einbrüche mit einem Beutewert im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Ein geringer Teil der Beute konnte sichergestellt und an Geschädigte ausgefolgt werden.

Der Einbrecher schlug vorwiegend im Bezirk Vöcklabruck zu

Die Straftaten ereigneten sich fast ausschließlich im Bezirk Vöcklabruck, eine Straftat wurde im Bezirk Wels-Land verübt. In allen Fällen stahl der Täter vorwiegend Bargeld und Schmuck. Der Mann eignete sich bei passender Gelegenheit auch Handtaschen, Parfums und Laptops an. In einem Wohnhaus gelang ihm auch die Öffnung eines Wandtresors. Neben den angeführten Einbruchsstraftaten werden dem Beschuldigten auch mehrere Betrugsdelikte vorgeworfen. Er soll mehreren Landsleuten unter der Vorgabe sich als Geschäftsmann selbständig machen zu wollen, Bargeld im fünfstelligen Bereich herausgelockt haben.

Der Beschuldigte war teilgeständig und wurde nach seiner Festnahme in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Für 12. Jänner 2022 wäre die Hauptverhandlung beim Landesgericht Wels anberaumt gewesen.