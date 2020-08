Das Race Around Austria (RAA) mit Start und Ziel in St.Georgen im Attergau war am 12. und 13. August zugleich auch Schauplatz der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Ultrabewerb. Beim Zweier-Teambewerb waren zwei Teams mit Welser Beteiligung mit aussichtsreichen Chancen am Start.

WELS, ST. GEORGEN. Erstmals schickte das Team Felbermayr-Simplon mit Stephan Rabitsch und Manuel Posch eine Fahrerpaarung in die das rund 560 Kilometer lange und über 6.500 Höhenmeter führende Extrem-Radrennen. Zu einem spannenden Duell sollte es mit dem Welser Bikedoc-Chef Manuel Geyer und dem Thalheimer Ex-Felbermayr-Fahrer Daniel Lehner kommen.

Penalty für die "Bikedocs"

Die Bikedoc-Crew erhielt jedoch schon vor dem Start eine selbstverschuldete 13-minütige Penaltystrafe, weil das Begleitfahrzeug zu spät in die Startaufstellung kam.

Diese Bürde konnten die Bikdoc-Jungs Geyer und Lehner nicht ausgleichen. "Auf der Strecke haben wir die Welser Profis geschlagen, aber 13 Minuten konnten wir nicht aufholen", so Manuel Geyer vom Team Bikedoc. Letztendlich landeten beide Teams am Siegespodest. Team Felbermayr darf sich Vizestaatsmeister im Ultrabewerb nennen und Team Bikedoc konnte sich über die Bronzemedaille freuen. Nie gefährdet waren Michael Kampelmüller und Rene Pammer vom Team Kapl Bau, die sich souverän den Titel sicherten.