„Auch unter Berücksichtigung der Schulungsteilnehmer liegen wir in Wels mittlerweile deutlich unter den Werten des Vorjahres und denen vom September 2019. Die Beschäftigtenzahlen und der Zugang bei den offenen Stellen entwickeln sich in der Region ebenfalls weiter sehr erfreulich“, so Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels.

WELS. Im September ist die Zahl der Arbeitsuchenden in Wels Stadt und Land so wie in den Vormonaten im Jahresvergleich weiter kräftig gesunken (-28,3%). Zum Monatswechsel sind 3.692 Personen beim AMS Wels arbeitslos gemeldet, 896 besuchen Schulungsangebote (+21,4%).

Männer (-30,1%) und unter 25-Jährige (-38,3%) profitieren deutlich mehr von der Entspannung. Geringere Rückgänge gibt es neben den Frauen (-26,4%) bei der Generation 50-plus (-21,5%) und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (-17,4%).

Insgesamt finden zum Monatswechsel 84 sofort verfügbare Lehrstellensuchende ein Angebot von 189 offenen Lehrstellen.