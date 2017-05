Ausstellung für den guten Zweck in der Galerie Nöfa

04.05.2017, 15:16 Uhr

Der Erlös kommt einem Straßenkinderheimprojekt in Indonesien sowie einem lokalen Projekt in Wels zugute.

WELS. Unter dem Motto „Wir bauen Kindern eine Brücke in die Zukunft“ fand kürzlich die Vernissage zur Ausstellung von Wolfgang Haidinger und Ernst Silbermayr in der Galerie Nöfa statt. Der Erlös kommt einem Straßenkinderheimprojekt in Indonesien sowie einem lokalen Projekt in Wels zugute. Das Thema Aquarelle und abstrakte Mischtechniken der beiden Künstler wird durch neue farbstarke Kreationen von Wolfgang Haidinger und sanfte gegenständliche Aquarelle von Ernst Silbermayr zum Ausdruck gebracht. Zahlreiche Besucher, unter anderem GR Olivera Stojanovic, GR Augustine Hacker, GR Ingo Spindler, GR Helmut Schatzmann, Arch. Karl Odorizzi, ehem. Kulturamtsleiter Peter Steinkogler, Sparkassendirektor Robert Reif, eww ag-Vorstandsdirektor Wolfgang Nöstlinger, waren gekommen. Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer bedankte sich in der Eröffnungsrede sowohl bei den beiden Künstlern als auch beim Kiwanis Club Wels und der Galerie Nöfa für das gesellschaftliche soziale Einbringen in der Stadt Wels. Laudator WAKS-Intendant Peter Kowatsch ging nicht nur detailliert auf die Bilder der Künstler ein, sondern verwickelte die beiden Künstler in einem Liveinterview in ein sehr interessantes Gespräch im Rahmen der Ausstellungseröffnung. Hausherr und Galerist sowie Kiwanis Club Präsident Markus Nöttling bedankte sich im Besonderen bei den beiden Künstlern, die ihre Bilder den beiden Projekten zur Verfügung stellen. Die Ausstellung ist bis 2. Juni zu sehen.