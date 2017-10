Rekordstand bei der Kinderbetreuung – SPÖ vermutet Zahlentrickserei

13.10.2017, 13:52 Uhr

SPÖ jubelt nicht mit



Davon driftet die Meinung der Welser SPÖ jedoch deutlich ab. Wels erreiche bei der Betreuung der Kleinsten das Barcelona-Ziel bei weitem nicht. SP-Landtagsabgeordnete Petra Müllner wirft den Welser Freiheitlichen vor Zahlentrickserei vor. Zwar gebe es heuer mehr Betreuungsplätze und Pädagogen in den Welser Kindergärten. Dass Wels bei Unter-Drei-Jährigen das Barcelona-Ziel übererfülle, sei jedoch eine falsche Darstellung, so Müllner. Wie aus einer aktuellen Anfragebeantwortung des Landes OÖ. hervorgehe, komme Wels bei Krabbelstubenkindern nicht wie behauptet auf einen Betreuungsgrad von 36,7 Prozent, sondern auf 16,7 Prozent. Problematisch ist laut SP-Gemeinderätin Laurien Scheinecker auch die Doppelnutzung von Gruppenräumen. "Grundsätzlich begrüßen wir es sehr, dass es vor allem für Kleinstkinder mehr Plätze gibt - das ist ein großer Wunsch vieler Eltern", betonen Familiensprecherin Petra Müllner und Scheinecker. Der Jubel über das angebliche Erreichen des "Barcelona-Ziels" sei aber nicht angebracht. Josseck verwende bei ihrer Berechnung eine falsche Grundlage, denn sie beziehe nur Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren ein. Die EU habe hingegen für die Betreuung der gesamten Altersgruppe von null bis drei Jahren einen Zielwert von 33 Prozent festgelegt. Abgesehen von dieser Zahlentrickserei bestehe auch weiterer Handlungsbedarf beim Raumangebot. "Die Doppelnutzung von Räumen, wo vormittags Kindergartenkinder betreut werden und nachmittags Hortkinder, ist problematisch", sagt Scheinecker. Bei so unterschiedlichen Altersgruppen seien die Anforderungen an die Raumausstattung sehr unterschiedlich.