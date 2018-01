3, Turniertag am 20.1.2018

20.01.2018, 22:03 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem OÖ Fußballverband fanden in der Großturnhalle Marchtrenk obenstehende Hallenturniere statt. Für die beiden SC-Teams reichte es leider zu keinem Top-Eins-Platz. Nichtsdestotrotz konnten die Betreuer zufrieden sein. Es wurde - gesamt gesehen - guter Hallenkick geboten.Am Vormittag spielten die 12 Mannschaften - die Platzierungen nach Turnierende:1.FC Wels 2. HAKA Traun 3. UNION Edelweiß 4. ESV Wels 5. Admira Linz 6. FC Aschach/Steyr 7. SC Marchtrenk 8. UNION Pichling 9. SV Alkoven 10. SPG Kematen/Innb.Überaus spannend war das Spiel um Platz sieben: SC Marchtrenk gegen UNION Pichling. Nach regulärer Spielzeit stand es 4:4. Das Siebenmeterschießen wurde zu einem Krimi und endete schließlich mit einem 7:6 für die Blau-Gelben.Am Nachmittag traten ebenfalls 10 Mannschaften an. Nach Turnierende durfte OÖFV-Konsulent Dir. Günther Haidinger folgende Teams der Platzierung nach beglückwünschen:10. Platz SPG St. Martin i.M. 9. Platz ASKÖ Kirchberg/Thening 8. Platz SPG Hofkirchen/N 7. Platz SC Marchtrenk 6. Platz UNION Haid 5. UNION Pichling B 4. UNION Pichling A 3. UNION Pettenbach 2. UNION Schlierbach und zum Turniersieg: TUS Kremsmünster.Am Sonntag, 21.1.2018, gibt es noch den 4. Turniertag mit 15-Mannschaften