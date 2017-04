Sensationeller Sieg von Lukas Schlemmer beim Rad-Bundesligarennen im Burgenland

23.04.2017, 15:55 Uhr

Der Radklassiker im Burgenland war von zahlreichen Ausreißversuchen geprägt, aber erst in der 2. Rennhälfte konnte sich eine 23-Mann-Spitzengruppe rund 50 Sekunden vom Hauptfeld absetzen. Dann versuchten Helmut Trettwer (Team WSA Greenlife) und Maximilian Kuen (Tirol Cycling Team) wegzukommen, sie wurden aber ebenfalls wieder vom Peloton geschluckt. Und so kam es nach 171 Kilometern zum Zielsprint, den Lukas Schlemmer vom Felbermayr-Express im Sprint unter 5 Fahrern ganz knapp im Fotofinish für sich entschieden konnte. Der 22jährige Steirer aus Weiz feierte damit den bisher größten Erfolg seiner Karriere und siegte nach 4:04:37 Stunden und einem Schnitt von 42,1 km/h vor Matej Mugerli (Team Amplatz BMC) und Gian Friesecke (Team Vorarlberg). Ausgezahlt hat sich auch die Anreise von Rennsportleiter Andreas Grossek, der gestern nach der 5. Etappe der Tour of Croatia von Ucka aus ins Burgenland aufbrach, um das Team heute beim Bundesligarennen im Burgenland optimal betreuen zu können, während Harald Wisiak die Teambetreuung in Kroatien übernahm.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis W+K Photo) Lukas Schlemmer feierte heute seinen 1. Bundesligasieg