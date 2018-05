Stephan Rabitsch gewinnt die Rhone Alpes Tour 2018

06.05.2018, 17:06 Uhr

Stark auch Filippo Fortin, der eine Etappe gewinnen konnte und im Endklassement den ausgezeichneten 5. Platz belegen konnte. Es war eine überragende Rundfahrt der Welser Radprofis, die mit dem Gesamtsieg in der Einzel- und Teamwertung belohnt wurde. Auf der 1. Etappe belegte Markus Eibegger Platz 3, die Etappen 2 und 3 konnten durch Filippo Fortin und Stephan Rabitsch gewonnen werden. „Sensationell, was die Burschen hier geleistet haben. Wir waren mit nur 5 Fahren bei der Rundfahrt vertreten, da wiegt dieser tolle Erfolg doppelt“, ist Rennsportleiter Andreas Grossek begeistert. Nicht nur in Frankreich, auch in Österreich war der Felbermayr-Express erfolgreich. Riccardo Zoidl konnte das heutige Bundesligarennen im Burgenland mit 2:35 Minuten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lukas Schlemmer für sich entscheiden. „Soweit ich mich erinnern kann, ist das eines der erfolgreichsten Wochenenden in der Vereinsgeschichte“, so Grossek weiter.Bildtext: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Elisa Haumesser) Stephan Rabitsch siegt in Frankreich