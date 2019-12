Die Kulturgemeinschaft Peruanos en Tirol unter Obfrau Diana Mendoza de Hammer aus Birgitz ist mittlerweile bestens bekannt. Selbstverständlich gibt es auch immer zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Veranstaltung.

Die Gottesdienste in spanischer Sprache, die von Pater Klemens Hofer (er war lange Zeit als Missionar in Bolivien tätig) zelebriert werden, finden nicht nur bei vielen Menschen, die aus Lateinamerika stammen und in Tirol ansässig sind, großen Anklang. Auch viele Einheimische besuchten den weihnachtlichen Gottesdienst in der Birgitzer Kirche. Anschließend lud die Gemeinschaft zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in den Kultursaal, wo wie gewohnt ein bunt-fröhliches Fest für beste Stimmung sorgte.

Auch Karl Eller von der Diözese Innsbruck war begeistert: "Ein schöner Gottesdienst und wunderbare Musik. Ich gratuliere herzlich zur gelungenen Feier und zu dieser Gemeinschaft!"

Obfrau Diana Mendoza de Hammer will die guten Beziehungen zwischen der spanisch sprechenden Gemeinschaft in Tirol und der Diözese weiterhin stärken: "Wir werden uns auch weiterhin bemühen, in regelmäßigen Abständen Gottesdienste in spanischer Sprache zu organisieren. Für das bevorstehende Fest wünschen wir Feliz Navidad – Frohe Weihnachten!"