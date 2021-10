Das ehemalige Kommandofahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Götzens wird weiterhin unterwegs sein – allerdings mit neuer Verwendung in Oberperfuss!

In der Vorwoche gab es in Götzens die feierliche Weihe des neuen Kommandofahrzeugs (Bericht siehe HIER). Bereits während des Beschaffungsprozesses für das neue Auto war klar, dass das alte Fahrzeug verkauft werden und der Verkaufserlös in die Finanzierung des neuen Fahrzeuges einfließen sollte.

Konkrete Anfrage

Im Herbst 2020 gab es eine konkrete Anfrage zum Kauf des alten Fahrzeuges. "Eine fünfköpfige Familie aus Oberperfuß, deren Tochter auf den Rollstuhl angewiesen ist, war auf der Suche nach einem Fahrzeug dieser Größenordnung mit Hecktüren", berichtet FF Götzens-Kommandant Matthias Saurwein. "In Eigenregie sollte eine Rampe eingebaut und das Fahrzeug so adaptiert werden, dass der Rollstuhl ins Auto geschoben und fixiert werden kann."

Zustimmung

Tirols Sicherheitsreferent LHStv. Josef Geisler wurde vom geplanten Verkauf an die betroffene Familie in Kenntnis gesetzt. Er reagierte umgehend und sagte spontan die Erhöhung des Subventionsbetrages des Landes Tirol um den vereinbarten Verkaufspreis zu, damit das Fahrzeug unentgeltlich der Familie zur Verfügung gestellt werden kann. Im Übergabeschreiben wird die Aktion dokumentiert: "Die kostenlose Übergabe des Fahrzeuges dient einem dringenden, familiären, sozialen Zweck und wird von LHStv. Josef Geisler herzlichst unterstützt."

Die Übergabe

... ist vor kurzem erfolgt. Kommandant Matthias Saurwein erläuterte die Kostenübernahme durch das Land. Gemeinsam mit Vizebürgermeister Volkmar Reinalter wünschte er der Familie, dass das Feuerwehrfahrzeug, dass jetzt weiterhin einem guten Zweck gewidmet ist, noch viele Jahre gute Dienste leistet.

Detail am Rande: LHStv. Josef Geisler konnte bei der Übergabe aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein, so der Kommandant: "Es war aber sein ausdrücklicher Wunsch, dieses Auto so schnell als möglich an die Familie auszufolgen."

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge