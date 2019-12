Der Föhnsturm hatte es am Freitag, dem 20. Dezember in sich: In Mutters wurde ein in der Nähe eines Wohnhauses befindlicher Baum entwurzelt, stürzte auf ein Carport und verfehlte das Wohngebäude nur knapp.

Die Feuerwehr Mutters und die Berufsfeuerwehr Innsbruck sicherten den Stamm und entasteten einen zweiten, noch stehenden Baum.

