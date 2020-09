Am 2. September 2020, gegen 13:30 Uhr fuhr eine 72-jährige Niederländerin mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße in Völs in westliche Richtung. Als sie spontan wendete, um einen Regenschirm aus ihrer Unterkunft zu holen, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 49-jährigen österreichischen Fahrradlenker.

Dabei stürzte die Frau und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf, wo sie verletzt liegen blieb. Der 49-Jährige kam ebenfalls zu Sturz, beschimpfte die Frau und verließ die Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Die 72-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

