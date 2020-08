Personen, die sich zwischen 10. und 12. August 2020 auf Saigisalm, Potsdamer Hütte, Umbrüggler Alm und Kirchenwirt Absam aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten!

Für eine in Axams wohnhafte Person liegt seit Samstag ein positives Testergebnis vor. Infolgedessen wurde die Person von der Gesundheitsbehörde abgesondert und das Contact-Tracing eingeleitet. Dabei wurde bekannt, dass sich die Person am Montag, 10. August 2020 auf der Saigisalm zwischen 12 und 14 Uhr sowie auf der Potsdamer Hütte (beides Sellraintal bzw. Fotschertal) zwischen 15 und 16 Uhr auf gehalten hat. Am Dienstag, 11. August 2020 zwischen 10 und 11 Uhr wurde Umbrüggeler Alm bei Innsbruck sowie am Mittwoch, 12. August 2020 zwischen 13.30 und 15 Uhr der Kirchenwirt in Absam besucht. Die Person gab an, sich nur im Freien bzw. im Gastgarten aufgehalten zu haben.

Aufruf

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Person zu diesem Zeitpunkt in der potenziell ansteckenden Zeit befand, unternimmt die Gesundheitsbehörde daher vorsorglich einen öffentlichen Aufruf: Personen, die an den genannten Tagen die Hütten und das Restaurant besuchten, werden aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Beim Auftreten von Symptomen sollen sich Betroffene umgehend an die Gesundheitshotline 1450 oder telefonisch an die Hausärztin/den Hausarzt wenden und sich an die weiteren Anweisungen halten. Die behördlichen Abklärungen laufen indes weiter.

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge