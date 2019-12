Ein im wahrsten Sinn des Wortes "schwerer Diebstahl" ereignete sich in Götzens – und das noch dazu am hellichten Tag: Am 19.12.2019 zwischen 12:00 und 16:00 Uhr stahl ein unbekannter Täter aus dem Büro eines Gastronomiebetriebes in Götzens einen Tresor mit dem darin befindlichen Bargeldbetrag in mittlerer 5-stelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Axams unter der Telefonnummer 059133/7111 entgegen!

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge