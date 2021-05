Mit weiteren Öffnungsschritten ab 10. Juni und 1. Juli marschieren die Traditionsverbände in Richtung Normalität. Da ist auch die Freude bei den Tiroler Schützen groß!

Ab 10. Juni 2021 fällt die Maskenpflicht im Freien! Ein weiterer Schritt, den Schützen-Landeskommandant Thomas Saurer auch auf "hartnäckige Interventionen der Bundesleitung mit offenen Briefen an den Bundeskanzler und zuständigen Bundesminister, als auch auf ein persönliches Treffen mit Kanzler Sebastian Kurz zurückführt. Die weiteren Lockerungsschritte bieten den Traditionsverbänden neue Möglichkeiten.

Freude auf Ausrückungen

„Unsere Interventionen waren erfolgreich", bilanziert Thomas Saurer. "Die Traditon und besonders das Tiroler Schützenwesen genießen in unserem Land einen hohen Stellenwert. Durch gezielte Kommunikation, dem Sichtbarmachen von Problemstellungen und durch Entschlossenheit haben wir es gemeinsam geschafft, Verbesserungen für die Kultur- und Brauchtumspflege und somit für unsere Vereinsarbeit zu erreichen."

Damit würden Ausrückungen für die Tiroler Schützenkompanien zumindest ab dem Herz-Jesu-Fest (11. bis 13. Juni 2021) ermöglicht!

Herz-Jesu-Feiern

Ich werde mich dieses Wochenende intensiv mit den neuen Regelungen auseinandersetzen und mit dem Bundesgeschäftsführer die finale Planung für das heurige Herz-Jesu-Wochenende in Angriff nehmen. Dabei kann auf die ursprünglich vorgesehene Umsetzung zurückgegriffen werden — das detailierte Programm dazu ist in der aktuellen Ausgabe der Tiroler Schützenzeitung zu finden. Alle notwendigen Informationen zu den Herz-Jesu-Feierlichkeiten werden den Tiroler Schützenkompanien in den nächsten Tagen per Post und Email übermittelt.

