Die Liste MeiGrinzens präsentierte ihr Programm. Leitsatz: "Nicht alles anders, aber manches besser."

MeiGrinzens beschreibt sich als "eine Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen, die sich gemeinsam und überparteilich für Grinzens einsetzen". Im Vordergrund steht dabei Funktionierendes zu erhalten sowie Neues behutsam und stimmig einfließen zu lassen.

Den Menschen zuhören

"Bei den letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2016 konnten wir als parteiunabhängige Liste MeiGrinzens sechs der 13 Mandaten erreichen – ein großartiges Ergebnis mit über 44% der Stimmen", so Listenvorsitzender Roland Ablinger. "Darum haben wir uns entschieden, bei den Gemeinderatswahlen 2022 wieder anzutreten. Gerade in turbulenten und schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan vorfinden, ist es umso wichtiger den Menschen im unserem Heimatdorf zuzuhören, ihre Anliegen und Probleme ernst zu nehmen. Wir wollen weiterhin Ansprechpartner und Unterstützer für alle sein, denn stures Parteidenken hat in der Gemeindepolitik nichts verloren."

Gemeinsam gestalten

"Auch wenn wir in einigen Entscheidungen anderer Ansicht waren und auch in Zukunft sein werden, hat sich zumindest der Ton bei Diskussionen und Verhandlungen in den Gemeinderatssitzungen spürbar verbessert", stellt Ablinger fest. "Denn nur mit einem respektvollen und wertschätzenden Miteinander ist es möglich, die Zukunft unseres Dorfes gemeinsam positiv zu gestalten."

Buntes Team

Listenvorsitzender Roland Ablinger ist seit 12 Jahren Gemeinderat und war in der letzten Periode auch als Gemeindevorstand und Vorsitzender des Überprüfungsausschusses tätig. "Wir sind ein buntes Team, mit vielen erfahrenen GemeinderätInnen. Es ist uns auch gelungen neue KandidatInnen für das Team MeiGrinzens zu gewinnen und für die zukünftige Arbeit im Gemeinderat zu begeistern. Ganz besonders wichtig bei der Erstellung der Liste war uns ein hoher Frauenanteil."

Ziele

Nach einem positiven Rückblick auf das zuletzt Erreichte habe man sich bereits Ziele für die nächste Gemeinderatsperiode gesetzt. Roland Ablinger: "Über unser 15 Punkte-Programm sowie die essentiellen Schwerpunkte werden wir die Bevölkerung in den nächsten Wochen informieren. Viele interessierte GemeindebürgerInnen haben unseren Einsatz für die Gemeinde in der letzten GR-Periode via Social Media (facebook, instagramm) mitverfolgt. Wir Informieren weiter."

"Grinzens kann mehr"

Eines habe die Vergangenheit gezeigt: Hartnäckigkeit und Geduld können zum Erfolg führen, glaubt Ablinger. "Diese Vorgangsweise werden wir im Gemeinderat weiterverfolgen, denn - Grinzens kann mehr! Aus ökologischen Gründen haben wir uns entschieden, keine sinnlosen Wahlgeschenke zu verteilen. Wir haben uns für die Bevölkerung von Grinzens etwas anders überlegt - lasst euch überraschen."

