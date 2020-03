Deniz Topcu aus Innsbruck ist Mitglied der österreichischen Bob-Nationalmannschaft. In dieser Funktion rauscht er mit seinen Teamkameraden den Eiskanal hinunter. Jetzt will er etwas anderes versuchen: Er will als erster einen vollbesetzten Bob aufwärts per Muskelkraft bewegen!

Die Idee - zwei unterschiedliche Sportarten zu vereinen - hatte Paul Weber. Deniz Topcu ist im Powerlifting (Kraftdreikampf) aktiv und hat gute Chancen, auch hier im Nationalteam Aufnahme zu finden. Und damit auch all jene, die mit dieser Materie wenig bis gar nix zu tun haben, wissen, von was die Rede ist, darf eine kleine Auflistung angeführt werden. Deniz zieht als "Strongman" bis zu 17 Tonnen schwere Lastkraftwagen, hat 300 kg im Reifenstürzen zu Buche stehen, wuchtet 140 kg schwere Kugeln aus ihrer Verankerung und hantiert mit 110 kg schweren Baumstämmen! "Ich möchte meine beiden Sportarten zusammenfügen, eine erste Marke setzen und einfach mal schauen, was möglich ist!"

Im Gästebob aufwärts

"Was möglich ist", wird man am Freitag, dem 20. März sehen. An diesem Tag will Deniz Topcu im Eiskanal von Innsbruck-Igls um ca. 17 Uhr den Gästebob Nummer 1 im Auslauf der Bahn hinaufziehen. Selbstverständlich mit voller Besatzung, wobei an der Zusammensetzung jener, die im Bob sitzen und solcherart für ein Gesamtgewicht von rund 800 bis 900 kg sorgen sollen, noch gearbeitet wird. Durchaus möglich, dass es auch prominente Gäste ganz genau wissen wollen. Freilich braucht es dazu auch Fans, die den "Kraftlackel" beim Ziehen der schweren Last "den Berg hinaufbrüllen!"

Wer selbst im Gästebob sitzen möchte, kann sich anmelden:

Kontakt: Paul Weber, info@pw-design.at oder Tel. 0664-2348160

Deniz Instagram: @topcufit

Devise am 20. März um 17 Uhr: "Deniz anfeuern und schauen, was möglich ist!