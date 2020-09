Das Austria Race across Burgenland (ARAB) ist der längste und härteste Straßenlauf Österreichs. Er führt über 218 Km (entspricht 5 Marathons am Stück) und 1600 Höhenmeter von Kittsee bis Kalch vom nördlichsten bis zum südlichsten Ort durch das Burgenland.

17 StarterInnen nahmen dieses Jahr die Strecke in Angriff (4 Damen, 13 Herren). Die Herausforderungen machten sich bemerkbar: Zwei Damen und 6 Herren erreichten am Tag darauf das Ziel in Kalch.

Der für die LG Decker Itter startende 25jährige Ultraläufer Martin Köchle aus Völs absolvierte die Strecke in der hervorragenden Zeit von 24:44:46 als Schnellster und gewann somit die 15. Ausgabe des Austria Race across Burgenland. Er ist der bisher jüngste und erste Tiroler Sieger dieses Extremrennens.

Nach dem Sieg beim Wienerwald-Ultratrail (127,3 km, 4320 Höhenmeter) im Vorjahr war dies bereits sein zweiter Erfolg bei einem Lauf mit mehr als 100km.

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge