„Die letzten Monate waren eine Herausforderung für uns alle“, findet Wirtschaftsbund-Bezirksobfrau LA Cornelia Hagele bei ihrem gemeinsamen Betriebsbesuch mit Nationalrätin Rebecca Kirchbaumer bei Mechatroniker Werner Klingler in Völs klare Worte.

Stabile Perspektiven

„Wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen. Diese können wir nur bewältigen, indem wir gemeinsam handeln und uns gegenseitig unterstützen, damit es rasch wieder bergauf geht“, so Hagele. „Nur wer vor Ort ist und die Probleme der Unternehmerinnen und Unternehmer kennt, kann zielgerichtete Maßnahmen für die aktuellen Herausforderungen entwickeln. Der direkte Kontakt in die Betriebe macht uns besonders in der aktuellen Zeit als Wirtschaftsbund stark“, ergänzt NR Rebecca Kirchbaumer.

Aus erster Hand

... informierten die Mandatarinnen den Völser Unternehmer über die aktuellen Hilfsmaßnahmen. Dabei wurden auch Verbesserungsvorschläge aufgenommen. „Die Bundesregierung nimmt für den Kampf gegen die Krise rund 50 Milliarden Euro in die Hand. Und das ist gut so! Wenn der Staat jetzt nicht die Wirtschaft stützt, wird es noch teurer. Wir sind um jedes Feedback aus der Praxis dankbar“, so Nationalrätin Kirchbaumer.

