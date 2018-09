Umgang mit Smartphones und Tablets

19.09.2018, 20:46 Uhr

Für viele Menschen ist der Umgang mit modernster Technik inzwischen selbstverständlich. In der neuen Computeria Axams können nun auch SeniorInnen mit an einem Begegnungsort mit der Technologie vertraut machen!



Landesinitiative

Wie werden Fotos digitalisiert und verschickt? Welche Möglichkeiten bieten Smartphones und Tablets? Wie geht die Musik- und Filmbearbeitung am PC? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich ab sofort die Computeria Axams im Wohn- und Pflegeheim Haus Sebastian, die vor kurzem eröffnet wurde.Die Computeria Axams ist die zehnte Einrichtung dieser Art im Bezirk Innsbruck-Land, die auf Initiative des Landes in Betrieb geht. „Die Computerias sind Lern- und Begegnungsorte, in denen die Seniorinnen und Senioren gemeinsam die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Technologien entdecken und sich austauschen – und das in angenehmer, zwangloser Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen. Es geht einfach darum, geistig fit zu bleiben und an der modernen Informationsgesellschaft aktiv teilzunehmen. Ich freue mich über dieses neue Angebot für Seniorinnen und Senioren mit einem optimalen Standort im Altenheim in Axams“, so LRin Zoller-Frischauf.

Digitaler Stammtisch

Generationenübergreifende Projekte

„Der Probelauf in unserer Computeria geht seit Anfang Jänner dieses Jahres und wird hervorragend angenommen“, erklärt Richard Mayr, Leiter der Computeria Axams. Neben den „Anfängerfragen“ in Sachen Smartphone, Tablet und Co. sei die Digitalisierung analoger Medien besonders gefragt. „Jetzt starten wir mit einer Art ‚digitalem Stammtisch‘, wo Interessierte jederzeit willkommen sind, richtig durch“, betont Mayr. Die Computeria verfügt über keinen festen Lehrplan, sondern bietet individuelle Hilfe beim Erkunden der digitalen Technologien an. Von den TeilnehmerInnen erwünschte Themen werden in gesonderten Lerneinheiten behandelt. Die Computeria ist jeden Mittwoch (an Schultagen) von 9 bis 11 Uhr geöffnet.Mit der benachbarten NMS Axams laufen bereits Gespräche, um gemeinsame, generationenübergreifende Projekte mit den SchülerInnen durchzuführen. Das neue Fach „Digitale Bildung“ an der NMS bietet dazu eine optimale Gelegenheit. Auch mit der Computeria in der Nachbargemeinde Birgitz ist eine Zusammenarbeit geplant. Die SeniorInnen werden zurzeit von zwei Personen, darunter Leiter Mayr, regelmäßig betreut, ExpertInnen zu bestimmten Themen können jederzeit beigezogen werden. Alle sind ehrenamtlich tätig.