Grüne: "Hoffentlich die letzte Finanzspritze"

28.04.2017, 08:54 Uhr

Die Oberperfer Grün-Gemeinderätin Heidi Abfalterer begründet die Ablehnung ihrer Fraktion zum Thema Rangger Köpfl!

Für Gemeinderätin Heidi Abfalterer von den Grünen Oberperfuss war es absehbar, dass so abgestimmt wird. "Im Moment passt das vermutlich so und wir lassen uns gerne überraschen, ob jene, die sich gestern so engagiert für die Gondelbahn eingesetzt haben, nun auch genauso engagiert und selbstlos daran arbeiten, dass die Wiederbelebung des Rangger Köpfls funktioniert. Wir hoffen stark, dass die neuerliche Finanzspritze die letzte war, die wir in dieser Periode mittragen müssen.

Gegen Kostenübernahme

Finanzierungsplan

„Wir Grünen haben uns gegen eine Kostenübernahme der Gemeinde, die den maximalen Rahmen von einer Mio. Euro sprengt, ausgesprochen“, hält die Gemeinderätin fest. „Es ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde, eine von der Tendenz her abnehmende Freizeitsportart, die zudem mit stetig steigenden Kosten in Bezug auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels verbunden ist, auf Kosten aller Gemeindebürger/innen zu finanzieren.“Die Grünen forderten die Verantwortlichen dazu auf, etwaige alternative Vorschläge – hinsichtlich Finanzierung und Art der Aufstiegshilfe – auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und nach Schließung der bestehenden Finanzierungslücke erneut dem GR zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Heidi Abfalterer: „Zusätzlich sollte ein zukunftsfähiges, speziell auf die spezifischen Besonderheiten und Vorzüge – die das Rangger Köpfl zweifelsohne hat – ausgerichtetes Konzept inklusive Finanzierungsplan ausgearbeitet werden, das genau auf die Zielgruppe ‚Erholungssuchende und Familien der Region‘ zugeschnitten ist. Dazu würde auch gehören, schonend mit den Ressourcen der Natur hinsichtlich Bau von Aufstiegshilfen, Beschneiung, Pistenführung, Energieverbrauch, Eingriffe in sensible Vegetationszonen und dgl. umzugehen!"Weitere Berichte zum Thema finden Sie auf