Schuldenerlass, Transparenz für Bürger, Radbügel: in der letzten Bezirksvertretungssitzung des Jahres wird an alle Wiedner gedacht.

WIEN/WIEDEN. Die vierte und letzte Bezirksvertretungssitzung des Jahres 2021 steht bevor. Das sind die wichtigsten Themen der fünf Wiedner Parteien:

Von Gesundheit bis Bildung

Die SPÖ möchte im kommenden Jahr vor allem auf die Helden der Covid-19-Pandemie aufmerksam machen. Entweder in Form eines besonders gestalteten Zebrastreifens oder durch eine entsprechende Beflaggung des Wiedner Amtshauses in der Favoritenstraße 18 sollen jene Menschen, die tagtäglich bei der Ausübung eines Gesundheitsberufs ihr Leben riskieren, dauerhaft geehrt werden.

Mehr Infos für Wiedner

Neos will einen Resolutionsantrag für mehr Transparenz im Bezirk einbringen. Künftig sollen die Wiednerinnen und Wiedner auch über die Beantwortung von Parteienanträgen im Bezirksparlament informiert werden. Das soll dafür sorgen, dass die Anwohner die Grundlagen für bestimmte politische Entscheidungen im Bezirk besser verstehen.

Schuldenerlass für Ärmere

Sozial ist die Partei "Links" auch diesmal unterwegs: Sie fordert, dass ärmeren Haushalten auf der Wieden Zahlungsrückstände bei Wien Energie erlassen werden, anstatt ihnen den Strom abzudrehen.

Saubere Weyringergasse

Die ÖVP will prüfen lassen, ob in der Weyringergasse genügend Hundesackerlspender vorhanden sind oder ob mehr davon aufgestellt werden müssen. Sie befürchtet nämlich, dass die neuen Bäume, die gerade in der Weyringergasse gepflanzt werden, von Hunden zur Verrichtung ihres Geschäfts verwendet werden.

Welches Thema ist für Dich das wichtigste?

Dem Bezirk fehlen Radbügel

Die Grünen haben vor rund einem Monat die Wiedner in den sozialen Medien gefragt, wo im Bezirk ihnen Radständer und Radbügel fehlen. Insgesamt 54 Orte wurden genannt, an denen sich die Anrainer Abstellplätze für ihre Räder wünschen. Jetzt fordern die Grünen, dass diese Orte dementsprechend geprüft werden.

Keine Zutrittsbeschränkung

Die FPÖ möchte hingegen einen Resolutionsantrag einbringen, in dem sie die Abschaffung aller Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte Personen in Gastronomie und Handel fordert.

Das könnte Dich auch interessieren:

Willkommensfest für Bäume