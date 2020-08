(siv). Für viele Betroffen ist das M.U.T. Vereinszentrum schon lange ein Ort des Respekts. Hier erfahren Menschen, mit denen es das Leben nicht immer so gut meint, jede Menge Aufmerksamkeit und Respekt. Sei es bei der Ausgabe von Lebensmitteln oder Hygieneprodukten, oder mit speziellen Wohlfühltagen, die das Team von M.U.T. gemeinsam mit Ehrenamtlichen anbietet. In diesem Jahr zählt der Verein zu den Nominierten der „Orte des Respekts“, die die Plattform Respekt.net bereits zum vierten Mal auszeichnet.

Nominiert für Wohlfühltage

Entspannung in Form einer Massage ist für viele ein Luxus, für Menschen, die auf der Straße leben sogar ein unerschwinglicher. Um so größer ist die Freude für die Wohnungslosen, wenn der Wiedner Verein wieder einmal zu einer Massage einlädt. Aber auch die Schönheit steht oft im Mittelpunkt. So finden sich immer wieder Ehrenamtliche, die wohnungslosen Frauen und Männern die Haare schneiden oder den Bart trimmen. Nach dem Prinzip der Begegnung auf Augenhöhe werden wohnungslose Menschen einen Tag lang im Vereinszentrum verwöhnt. Für dieses Projekt wurde der Verein nun als einer der "Orte des Respekts" nominiert.



150 respektvolle Orte

Nominiert sind neben dem Verein M.U.T. österreichweit Projekte und Initiativen, die sich für ein besseres Miteinander in der Gesellschaft einsetzen. Es handelt sich um insgesamt 150 Orte, die durch ihr soziales Engagement Besonderes für die Gemeinschaft leisten. Den beliebtesten Initiativen winkt ein Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro, das für zukünftige Projekte eingesetzt werden kann. Geld, das nicht nur M.U.T. für sein Engagement gut gebrauchen könnte.

Wer das Projekt mit seiner oder ihrer Stimme unterstützen möchte, kann das unter folgendem Link tun: Orte des Respekts

Mehr Info: www.verein-mut.eu