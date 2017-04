Benefizvorstellung zu Gunsten des Vereins „Auf Augenhöhe“. Time For Musicals! präsentiert für den Verein „Auf Augenhöhe“ die Gustostückerl der letzten 100 Jahre Musical!Der Verein „Auf Augenhöhe“ unterstützt seit mehreren Jahren Kinder, aber auch Erwachsene, die aufgrund unglücklicher Umstände in ihren Bewegungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind. Durch Anschaffung spezieller behindertengerechter Sitzgelegenheiten oder Gehilfen etc., Ermöglichung von Therapie und vielem mehr, trägt der Verein wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität dieser Menschen bei!

Was einst als „Balladenoper“ begann, entwickelte sich in den letzten 100 Jahren rasch zu einem weltweiten Erfolg! 100 Jahre existiert das „Musical“ in der Form, wie wir es heute kennen – als mitreißende Live-Performance auf allen großen und wichtigen Theaterbühnen der Welt!Time For Musicals! führt sie durch die Welt des Musicals - großartige Darsteller, atemberaubende Choreografien und prachtvolle Kostüme! Lassen Sie sich verzaubern von 100 Jahren Musikgeschichte!Regie: Claudia CzepelakMusikalische Leitung: Marina AltmannChoreografie: Petra Böhm, Patrick StrasserRegieassistenz: Nicole BöhmAls besonderen Stargast dürfen wir den Ausnahmekünstler Vincent Bueno Willkommen heißen! Vincent, der heuer bei der Wiederaufnahme des Stückes „Monsieur Claude und seine Töchter“ in den Kammerspielen, sowie im Tiroler Landestheater im Musical „West Side Story“ zu sehen ist, sieht die beständige Kooperation mit dem Verein „Auf Augenhöhe“ als besonderes Highlight und als großes Geschenk, Menschen helfen zu können!Bei einer Aussage sind sich Vincent Bueno & Time For Musicals! sicher:Es wird ein Abend voller Überraschungen, Emotionen und viel Freude – für den guten Zweck!Für „Auf Augenhöhe“!Termin: 8. Juni 2017Beginn: 19.30 UhrPreise: Euro 32,-/ 30,-/ 28,-/ 26,-Kartenvorverkauf: 1040 Wien, Argentinierstraße 37von Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 UhrKarten Hotline: 01/501 65/3306www.akzent.atVerein "Auf Augenhöhe": www.auf-augenhoehe.at