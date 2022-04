Thommy Ten & Amélie van Tass: "Zweifach zauberhaft"

WIENER NEUSTADT. Thommy Ten und Amélie van Tass sind weiter nicht aufzuhalten und präsentieren ihre brandneue Show! Die Weltmeister der Mentalmagie, die Zweitplatzierten der weltgrößten Show America’s Got Talent und Headliner der erfolgreichsten Zaubershow am Broadway, sorgen für Aufsehen – von New York bis Sydney - von Mexiko City bis Singapur und von Las Vegas bis Österreich. International füllen Sie die Theater und so auch in Österreich, wo ihre letzte „Einfach zauberhaft!“-Tournee über 100.000 Besucher begeisterte.

Bezaubernde Show

Nun kehren die beiden Ausnahmemagier mit ihrer komplett neuen Show „Zweifach zauberhaft" zurück, und eines ist jetzt schon sicher: Diese Show wird noch größer, noch spektakulärer, noch atemberaubender. Amélie wird ihre mentalmagischen Fähigkeiten etwa im Wassertank, ohne Kontakt zur Außenwelt umringt von 2000 Liter Wasser, unter Beweis stellen. Thommy präsentiert seine neuesten Illusionen und lässt einen besonderen Gast in der Show erscheinen. Gemeinsam zeigen Amélie und Thommy nicht nur wie ihre mentalmagische Verbindung das Unmögliche möglich macht, sie lüften auch ihr Geheimnis, was passiert, wenn die beiden einmal nicht einer Meinung sind. Und das Beste: Die Besucher selbst werden wie schon in Vergangenheit zu magischen Mitspielern, was die Shows von Thommy Ten & Amélie van Tass zusätzlich so besonders und einzigartig macht.

Erleben sie das aktuell berühmteste Magierpaar der Welt live und freuen Sie sich auf unglaubliche Illusionen, sensationelle mentalmagische Momente und auf jede Menge Humor für die ganze Familie.

Termin: 17. April, 19 Uhr, Karten: www.arenanova.com, Ö-Ticket.