WIENER NEUSTADT (Red.). Am vergangenen Mittwoch wurde im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt die erste Ausstellung des Jahres eröffnet: Unter dem Titel "Old fashioned!" werden die vielschichtigen, tiefsinnigen und hintergründigen Werke von Kulturpreisträgerin Elfie Macek gezeigt.

Kulturstadtrat Franz Piribauer nahm die offizielle Eröffnung der Ausstellung vor: "Elfie Macek lebt und arbeitet in Wiener Neustadt, hat das Kunst- und Kulturleben mit ihrem Schaffen enorm bereichert und wurde dafür bereits 2009 mit dem Kulturpreis der Stadt Wiener Neustadt ausgezeichnet. Als Kulturstadtrat freut es mich sehr, dass die Künstlerin, die auf zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zurückblickt, nun mit ‚Old fashioned!‘ in ihrer Heimatstadt gastiert und die Wiener Neustädter Bevölkerung in ihre Welt aus Federzeichnung und Aquarell eintauchen lässt."

DIe Künstlerin begann ihr Studium an der Akademie der angewandten Künste bereits mit 15 Jahren. Mit einer Reihe von Zusatzprüfungen erhielt sie 1964 ihren akademischen Abschluss mit dem Diplom für Druckgraphik, Graphik und Malerei. Seitdem arbeitet sie – mit einem Zwischenspiel als Lehrende in einem Gymnasium – als freischaffende Künstlerin. Reisen inspirieren ihre künstlerische Arbeit, die sie in zahlreichen Galerien und Kulturinstitutionen in Österreich und Italien präsentierte. Seit 1995 lebt Elfie Macek in Wiener Neustadt, 2009 wurde sie mit dem Kulturpreis der Stadt Wiener Neustadt geehrt.

Die Ausstellung ist bis 27. Februar jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr zu sehen. Weitere Infos: www.museum-wn.at.