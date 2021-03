Corona und die späten Folgen

WIENER NEUSTADT. Probleme mit der Lunge, ständige Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder Schlaflosigkeit. So unterschiedlich der Verlauf einer Covid-Erkrankung sein kann, so verschieden sind auch die Spätfolgen. Die Konsequenzen: Viele, die die Infektion überstanden haben, klagen noch viele Monate danach über Atemnot, Dauermüdigkeit, Muskelschmerzen und bräuchten eine Rehabilitation. Etwa 25 bis 30 Prozent der ambulanten pulmologischen Reha-Patienten im Optimamed Wiener Neustadt leiden an den Spätfolgen einer überstandenen Covid-Erkrankung. "Die Zahl der Patienten mit einem post-Covid-Syndrom wird steigen, wir sind jetzt am Anfang, um erste Spätfolgen zu erkennen", warnt Angelika Karner-Nechvile, Ärtzliche Direktorin von Optimamed.

50+ sind Betroffene

"Die meisten dieser Betroffenen, die zu uns zur ambulanten Reha kommen sind zwischen 50 und 65 Jahre und leiden an Lugenproblemen, wie Kurzatmigkeit, Husten oder Auswurf. Hier behandeln wir mit Atemphysio- und Atemmuskeltherapie sowie individuellem Ausdauertraining", so die Medizinerin. Schwersterkrankte, die im Zuge der Infektion in der Intensivstation beatmet werden mussten, wird eine stationäre Rehabilitation empfohlen. "Viele Patienten klagen auch über Schwäche, Antriebslosigkeit und Dauermüdigkeit, man bezeichnet das als Fatique-Syndrom; ähnliche Zustände, wie wir sie von Onkologie-Patienten kennen", so Angelika Karner-Nechvile. Derartige Beschwerden können sogar nach leichten Verläufen auftreten, der Betroffene hat das Gefühl, den Alltag nicht mehr zu schaffen. Die WHO hat für diese Krankheit bereits den Begriff "post-covid-syndrom" geprägt. "Weitere Folgen der Erkrankung können psychische Belastungen, wie Depression oder Angstzustände, Schlaflosigkeit und Konzentrationsstörungen sein. Diese Patienten brauchen eine Reha", so die Medizinerin. Wer nach einer Covid-Erkrankung an Beschwerden leidet, sollte mit dem behandelnden Arzt klären, ob eine Reha nötig ist.

Nach Bewilligung durch den SV-Träger wird in der (ambulanten) Reha ein gezielter Behandlungsplan erstellt.