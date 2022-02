BEZIRK WIENER NEUSTADT (Bericht der Feuerwehr Gutenstein). Am 01. 02. 2022 um ca. 10 Uhr 28 wurde die FF Gutenstein zu einer Fahrzeugbergung auf den Rohrerberg bei der "Wieser Karl Kurve" alarmiert.

Rüst Gutenstein rückte mit 3 Mann schnellstmöglich aus, um das Fahrzeug zu bergen.

Am Einsatzort angekommen stellte sich folgende Situation dar, es waren drei Fahrzeuge - ein Pkw und zwei Kleinbusse direkt in der "Wieser Karl Kurve" aufgrund der winterlichen Verhältnisse seitlich zusammen gerutscht. Ein Linienbus und ein Lkw mussten am Fahrbahnrand stehen bleiben und kamen dadurch nicht mehr von der Stelle.

Wir alarmierten ein zweites mal, um Verstärkung zu holen. LF (Unimog) folgte danach mit weiteren 3 Kameraden.

Nachdem wir die drei Fahrzeuge wieder flott gemacht hatten, zogen wir den Linienbus von der Stelle weg, der Lkw konnte nachdem er Schneeketten gelegt hatte, selbstständig weiter fahren.

Nach ca. 2 ½ Stunden stellten wir die Einsatzbereitschaft wieder her.