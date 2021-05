Genussmarkt" in Lanzenkirchen bestens besucht

Von daheim für daheim: Am neuen Hauptplatz in Lanzenkirchen haben am Samstag, 29. Mai heimische Bauern, Direktvermarkter und Genuss-Handwerker frische Lebensmittel und regionale Spezialitäten angeboten.

LANZENKIRCHEN. Die Patronanz für den Genussmarkt hatte Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger über, als Überraschungsgast war Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll zu Gast. Auch die beiden Nachbarbürgermeister Michael Nistl, der auch Obmann der Thermengemeinden ist, sowie Martin Puchegger aus Hochwolkersdorf und Bundesrat Martin Preineder waren mit dabei. Die frischgekrönte Erbeerkönigin aus dem Burgenland, Nathalie Ramhofer, kredenzte am Markt auch Erdbeeren aus Wiesen.

Geheimtipp

Gerade in den letzten Monaten hat sich die Marktgemeinde Lanzenkirchen zu einem Geheimtipp für all jene entwickelt, die gern beim Bauern ums Eck einkaufen und dabei Wert auf höchste Qualität legen. Bereits sieben Landwirte im Ort bieten ihre Produkte in Hofläden, 24-Stunden-Automaten bzw. Selbstbedienungsständen an. Mit dem vielfältigen Angebot steigt auch die Nachfrage. „Nicht nur die Einheimischen, auch mehr und mehr Gäste aus den Umland-Gemeinden und aus Wiener Neustadt haben Lanzenkirchen als Feinkost-Gemeinde entdeckt”, sagt Bürgermeister Bernhard Karnthaler.

Diesen bewussten Trend will man weiter unterstützen.

Traditionelle Produkte

Wie vielfältig das Angebot an regionalen Lebensmitteln wirklich ist, hat man am 28. Mai am neu gestalteten Hauptplatz in Lanzenkirchen gesehen: Jeden letzten Samstag im Monat Landwirte und Direktvermarkter aus Lanzenkirchen, aus der Buckligen Welt und dem benachbarten Burgenland ihre mit viel Liebe verarbeiteten Produkte: traditionelle Bauernschmankerl, frisches Obst und Gemüse, heilkräftige Kräuter und Gewürze, hausgemachte Öle, Freiland-Eier, heimischer Fisch, Milchprodukte, Teigwaren und noch viel mehr.

Der kleine Genussmarkt ist ein gemeinsames Projekt der örtlichen Direktvermarkter und der Gemeinde Lanzenkirchen.

Nächster Termin ist am Samstag, 26. Juni von 8.00 bis 12.00 Uhr. Die Marktgemeinde Lanzenkirchen freut sich auf viele Gäste.