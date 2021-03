Krumbachs erstes internationales Forum für “Knowledge Leadership”

Die Schloss Krumbach International School (SKIS) veranstaltete zum ersten Mal das OPEN GATES Knowledge Leadership Forum.



KRUMBACH. Open Gates ist ein einzigartiges Diskussionsforum von internationaler Reichweite und Bedeutung, welches die SKIS-Community in einen Dialog mit weltberühmten ExpertInnen und PraktikerInnen aus den Bereichen Bildung, Politik, internationale Sicherheit und Wirtschaft bringt.

The Open Gates befasst sich mit strategischen Trends und Möglichkeiten im Bildungsbereich und wie diese als Verschmelzung von Innovation und Geschichte mit den Richtlinien und Perspektiven der Schule in Einklang gebracht werden können. The Open Gates bringt weltberühmte Experten und Praktiker aus den Bereichen Bildung, Politik, internationale Sicherheit, Wirtschaft usw. zusammen - Menschen mit reicher Erfahrung, die ihre jeweiligen Bereiche gestalten und leiten.

Inspiration für Studierende

Die Idee hinter den Open Gates ist es, eine Diskussionsplattform einzurichten, die allen Mitgliedern unserer akademischen Gemeinschaft zugänglich ist. Obwohl die Möglichkeit, mit Experten eines solchen Niveaus zu kommunizieren, in jedem Alter eine einzigartige Erfahrung ist, wird sie für unsere Studenten wirklich lebensverändernd und zeigt ihre zukünftigen beruflichen Wege auf. Dies ist ein Beispiel dafür, wie SKIS Schicksale formt und Herzen inspiriert.

Als studentisches Analogon zum Weltwirtschaftsforum sind die Open Gates-Veranstaltungen sowohl in ihrem Format als auch in ihrem demokratischen Ansatz für den Dialog zwischen Studenten und Experten einzigartig.

Engagierte Unternehmerin

Die erste Expertin, die an dem Open Gates Forum teilnahm, war Lisa Y. Roskens, CEO von Burlington Capital, Philanthropin und Gemeindevorsteherin. Frau Roskens stammt ursprünglich aus den USA und berichtete über ihre Erfahrungen als erfolgreiche Unternehmerin und Aktivistin, die sich für soziale Projekte auf lokaler und internationaler Ebene engagiert.

TalkTimely, jener Abschnitt des Forums, der sich mit den aktuellsten Angelegenheiten befasst, widmete sich dem aktuellen Thema der Impfstoffpässe im Kontext von Datensicherheit und sozialer Gerechtigkeit. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern diskutierte Frau Roskens, ob eine mögliche Einführung von Impfpässen eine gerechtfertigte Sicherheitsmaßnahme oder eine Verletzung der Menschenrechte wäre.

Berufung und Beruf

Während des Interviews reflektierte Frau Roskens über ihre eigenen Erfahrungen und lieferte wertvolle Einblicke in ihr Verständnis über die Formel ihres Erfolgs und die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen der Berufung des Herzens und der beruflichen Tätigkeit.

Frau Roskens teilte nicht nur ihr akademisches und berufliches Fachwissen, sondern festigte diesen generationenübergreifenden Dialog, indem sie den Schülerinnen und Schülern auch praktische Anleitungen gab. Während einer Exkursion in die Bucklige Welt wiederholte sie ihren Kindheitstraum, Reiterin zu werden, und teilte wertvolles Insider-Wissen mit den Anwesenden.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die historische Gründung der OPEN GATES Charity Foundation, einer in Krumbach ansässigen gemeinnützigen Initiative, die talentierte Jugendliche auf der ganzen Welt unterstützen soll. "Bildung ist ein Menschenrecht, und es ist unsere Pflicht als Bürgerinnen und Bürger der Industrieländer, sie allgemein zugänglich zu machen", bestätigte Frau Roskens.

Über Lisa Y. Roskens

Lisa Y. Roskens ist Geschäftsführerin von Burlington Capital. Sie hat die weltweiten Aktivitäten von Burlington Capital umstrukturiert, um sich auf Immobilien, Agrarindustrie und Private Equity zu konzentrieren. Unter ihrer Führung hat das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von über 7 Milliarden US-Dollars erworben, finanziert und/oder verwaltet und eine Immobilienportfolio mit über 65.000 Einheiten in 40 Bundesstaaten entwickelt. Frau Roskens leitete den Verkauf der beiden Tochtergesellschaften von Burlington Capital, America First Multifamily Investors (ATAX) und America First Apartment Investors (APRO). Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit auf internationalen Märkten, in der Durchführung von Projekten mit der Regierung auf allen Ebenen und der Entwicklung des unternehmerischen Geschäfts. Ihr aktuelles Engagement in der Gemeinde umfasst die Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum für Veteranen, den Bau einer sichereren Jugendstrafanstalt und die Mitgliedschaft in Gremien mehrerer gemeinnütziger Organisationen.

Fünbf Fragen an Lisa Y. Roskens

Mit welcher Intention sind Sie der „Open Gates“ Foundation beigetreten?

Ich denke, es gibt zwei Gründe: Erstens ist jedes Programm, das jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu verbessern und sich auf eine multikulturelle, mehrsprachige Art und Weise zu bilden, ein unglaublicher Vorteil nicht nur für diese Menschen, sondern für unsere Zukunft - und ich fühle mich als jemand, der das Glück hatte, in seinem Leben so viel zu lernen, verpflichtet, anderen Menschen diese Möglichkeit ebenfalls zu geben.

Der zweite Grund sind die Menschen dahinter. Wie könnte man nicht mit dieser erstaunlichen Gruppe von Menschen arbeiten wollen!

Wie wichtig ist Bildung für eine erfolgreiche Zukunft?

Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, eine erfolgreiche Zukunft ohne eine gute Ausbildung zu haben, aber eine gute Ausbildung ist wie ein Start in der Mitte des Rennens. Man ist der Konkurrenz bereits voraus, man hat einen Vorteil, man hat Disziplin und man hat Fähigkeiten, die einen vor jene platzieren, die dies nicht haben. Und ich finde, die Kinder verdienen diese Chance, so gut wie möglich zu sein.

Ihr Geschäftsbereich befindet sich in den USA. Warum investieren Sie in Europa?

Ich denke, die Welt wird mit jedem Jahr und jedem Fortschritt in der Technologie kleiner. Es ist für mich unmöglich, nur an einen Teil der Welt zu denken, ohne zu sehen, wie vernetzt sie ist.

Und für mich haben Europa und die Vereinigten Staaten so viel Zeit damit verbracht, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, dass dies nur eine logische Erweiterung für uns zu sein scheint, wenn wir daran arbeiten, den Kindern des jeweils anderen eine bessere Ausbildung zu ermöglichen und eine bessere Zukunft für beide Länder und Kontinente zu schaffen.

Was erwarten Sie von diesem Projekt?

Ich denke, meine Erwartungen sind die Möglichkeit für uns alle, zusammenzuarbeiten und Erfahrungen für junge Menschen zu schaffen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit dazu hätten. Ehrlich gesagt, freue ich mich darauf, von meinen Kollegen zu lernen und möglicherweise einige dieser Ideen in andere Länder und andere Teile der Welt mitzunehmen, damit wir das, was hier auf Schloss Krumbach getan wird, verbreiten können, um diese Art von Bildung mehr jungen Menschen zugänglich zu machen.

Aber meine primäre Erwartung ist wirklich, zu versuchen, diese Schule und diese Möglichkeit des Lernens mehr jungen Menschen zu ermöglichen.

Was sind Ihre Eindrücke von der Schule und dem Schloss?

Mit einem Wort: erstaunlich. Ich denke, das Schloss ist eine unglaubliche Lernumgebung - es schafft Kreativität und stimuliert das Gehirn auf eine Weise, wie es ein gewöhnliches rechteckiges Gebäude niemals könnte.

Aber mehr noch als das Gebäude selbst lehren die Menschen darin auf eine Art und Weise, die nicht nur den Stoff vermittelt, sondern in den jungen Menschen den Wunsch weckt, kreativ zu denken, kritisch zu denken und Probleme zu lösen. Und das ist so viel wichtiger als das bloße Auswendiglernen von Informationen.

Sind Sie zum ersten Mal in Österreich?

Ja, aber es wird nicht mein letzter Besuch sein.