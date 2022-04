WIENER NEUSTADT (Red.). Für die HTL Wiener Neustadt wurden seitens EVN Wasser zwei Trinkwasserbrunnen installiert. Der Leiter des Service Centers Wiener Neustadt Michael Graf hat die Trinkbrunnen übergeben und gleich getestet: „Es freut uns, dass wir die HTL Wiener Neustadt mit zwei Trinkbrunnen unterstützen können, und dass wir so die Attraktivität Wasser zu trinken, steigern können.“

Täglich befinden sich am Campus der HTL ca. 1.300 Schülerinnen und Schüler die in den unterschiedlichen technischen Bereichen Ihre Fachausbildung absolvieren.

Martin Lang, Direktor der HTL Wiener Neutstadt, ist zufrieden: „Durch die beiden Trinkwasserbrunnen, bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern jederzeit eine einfache und gut zugängliche Möglichkeit, ihre Wasserflaschen aufzufüllen. Trinkwasser ist für eine gesunde Ernährung ein wichtiger Eckpfeiler.“

EVN Wasser

EVN Wasser ist als 100 %-ige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig und versorgt derzeit 799 Katastralgemeinden und damit mehr als 615.000 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rd. 136.500 Einwohner bis in den Haushalt hinein. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.