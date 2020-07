Die Wiener Neustädter Innenstadt hat seit gestern eine neue Straßendekoration!

WIENER NEUSTADT (Red.). Zahlreiche farbenfrohe Motive wie Blumen, Schmetterlinge, Herzen und mehr hängen über den Fußgängerzonen und dem Hauptplatz und vermitteln ein besonderes, sommerliches Flair.

Die Anmietung der 130 Motive von der Firma "Blachere" Illumination aus Wels erfolgte durch den Unternehmerverein Wiener Neustadt. Die Kosten für die Aufhängung und Abnahme übernimmt die WN Kul.Tour.Marketing GmbH.

"Ähnlich wie die Straßendekoration während der Weihnachtszeit, soll die neue Sommerdeko etwas mehr Farbe und gute Stimmung in unsere Innenstadt zaubern. Ich bedanke mich bei Judith Hönig und dem Unternehmerverein für die Initiative und Übernahme der Mietkosten. Damit können wir unsere Innenstadt noch ein Stückchen liebenswerter gestalten", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Die Sommerdeko wird bis zum Ende des Wiener Neustädter Straßenkunstfestivals am 19. Oktober 2020 die Straßenzüge der Innenstadt zieren.