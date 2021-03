,Wirtshaus für z'haus‘: Dieser Wirt sorgt für Genuss daheim

Specklinsen, Gulasch und ein Beuschl: Die Wirtshausbetriebe richteten bald nach Beginn der Pandemie einen Abholservice ein. So wie Wirt Andreas Ottner aus Krumbach.

Mit seinem "Wirtshaus für Daham!" bietet der Top-Wirt der Niederösterreichischen Wirtshauskultur Schmankerln aus regionalen Zutaten zum Mitnehmen an. Und wenn er nicht gerade in seiner Wirtshausküche aufkocht, ist der "radelnde Wirt" Andreas Ottner Tour-Guide für Genussbiker in der Buckligen Welt. Seine ganze Durchstarter-Story lesen Sie übrigens auf

