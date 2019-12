LANZENKIRCHEN (Red.). Um weniger Individualverkehr und mehr Sicherheit vor den Schulen in Lanzenkirchen zu erzielen, wird zukünftig ein Schülerbus des Busunternehmens Oberger den bereits vorhanden Busverkehr von Föhrenau nach Lanzenkirchen unterstützen.

Zweimal täglich werden Schulkinder von der VS und NMS in Lanzenkirchen nach Föhrenau gebracht. Gemeinsam mit GF Christian Oberger, GGR Ing. David Diabl und Bürgermeister Bernhard Karnthaler gab es bereits Gespräche und im Gemeinderat wurde die Umsetzung beschlossen.

Wir freuen uns mit dieser Aktion den Familien in Föhrenau den Schulweg zu erleichtern.