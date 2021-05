Am Samstag, den 22.05.2021, war es endlich soweit. Die Trickbox öffnete zum ersten Mal die Türen zu ihrem neuen magischen Lager in der Wiener Neustädter Innenstadt. Ein kleiner, faszinierender Raum, bis oben voll mit Dingen, die man sonst nur aus Zauberkästen kennt.

Zauberinteressierte haben nun jeden Samstag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr die Möglichkeit sich dort Tricks & Zubehör, so wie Fachlitertur anzusehen und zu kaufen. Das Besondere, Gregory, der Inhaber ist selbst Zauberkünstler und führt viele seiner Produkte direkt live vor Ort vor. So wird jeder Besuch in diesem Lager zum kleinen Showerlebnis.

"Ich bin immer wieder fasziniert, wieviele unterschiedliche Menschen den Weg zu mir finden. Vom Kind, bis zum Pensionisten, vom Amateur, bis zum Zauberprofi.", sagt Gregory.

Und so war es auch an diesen Tag. Von Kindern, die ihren ersten Tricks versuchten, bis zu den alten Hasen der Zauberkunst reisten Besucher aus insgesamt 4 verschiedenen Bundesländern an. Und natürlich waren auch einige, direkt aus Wiener Neustadt neugierig geworden und wagten einen Blick hinein. So kam Gregory von in der Früh, bis zur Sperrstunde kaum aus dem Zaubern raus. "Das war zwar anstrengend, hat aber nach der langen Lockdown Zeit wieder mal richtig gut getan, live vor Menschen vorzuführen", meint er dazu.