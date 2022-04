WIENER NEUSTADT: Gastronom Robert Frantsich begrüsste am Wochenende den Musiker Matt Domain in seinem Kellergewölbe direkt am Hauptplatz. Bei Bier, Wein und Cocktails hörten die Gäste Rockklassiker der 60er und 70er Jahre. Gespielt und ausgelassen gefeiert wurde bis in die Morgenstunden. Gabor Kiss feierte mit Jonas Mayringer, die selbsternannten begehrtesten Junggesellen der Stadt, ausgelassen seinen Geburtstag in seinem Stammlokal. Michelle Kern und Nadja Louis gratulierten. Der Freund des Hauses Fasching Bernhart ließ es sich nicht nehmen den Rockmusiker anzufeuern.