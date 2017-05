Ambros pur am 24. Mai in der Arena Nova

02.05.2017, 12:04 Uhr

Nach seiner Operation an den Rückenwirbeln im Jahr 2014 steht die österreichische Liedermacherlegende wieder mit alter Energie und Begeisterung auf der Bühne. Es ist wie eine Schatztruhe, die sich knarrend öffnet und die nach und nach ihre Schätze preisgibt, wenn Wolfgang Ambros, „nur“ mit seiner Stimme und seiner Gitarre die großen Hits seines langjährigen Schaffens präsentiert. An seiner Seite der kongeniale Günter Dzikowski, Musiker der No1 vom Wienerwald, der den umfassenden Ambros-Songkatalog genauso gut kennt und liebt.Eine musikalische Zeitreise und ein Erlebnis der Sonderklasse am 24. Mai um 20.00 Uhr in der Arena Nova.