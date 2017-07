NÖGKK-Meereskuraktion: Noch freie Plätze

27.07.2017, 07:47 Uhr

Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) bietet gemeinsam mit den Kinderfreunden jedes Jahr in den Ferien kostenlose heilklimatische Erholungsaufenthalte in Italien an. Im dritten Ferienturnus, der vom 10. August bis 31. August dauert, sind noch einige Plätze frei.An der Meereskuraktion teilnehmen können Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, die bei der NÖGKK mitversichert sind. Bevorzugt werden Kinder, die an Atemwegs- und Hauterkrankungen leiden. Voraussetzungen sind die Vorlage eines ärztlichen Antrages und eine anschließende Bewilligung durch die NÖGKK.Anträge gibt es bei Kinder- sowie Lungenfachärztinnen und -ärzten, in den NÖGKK-Service-Centern sowie unter www.noegkk.at. Nähere Infos unter 050899-5835.NÖGKK - wirsorgen Sie!