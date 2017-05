6. Pflanzentauschmarkt - eine Nachschau

02.05.2017, 06:57 Uhr

Das könnte als Motto des Pflanzentauschmarktes gelten, der nun mehr zum sechsten Mal in der Pfarre Schmuckerau in Wr. Neustadt von ATTAC, Talentetauschbörse und natur.GUT.natur veranstaltet wurde und dazu dient Gartenfreunde und solche, die es werden möchten zusammenzufinden. Über den Austausch der kleinen Sprösslinge hinweg wird auch der eine oder andere Tipp gewechselt, zur Pflege und Aufzucht, sowie Kontakte geknüpft und vertieft. Es macht Freude zu sehen wie das, was man selbst zu viel hat, anderen Freude bereiten kann. Deshalb wird dieses Angebot auch gerne in Anspruch genommen. Wer sein Fahrrad oder andere Gerätschaften mitbrachte hatte darüber hinaus auch die Gelegenheit die Reparaturkünste einiger Mitglieder der Talentetauschbörse in Anspruch zu nehmen. Ebenfalls eine Initiative zum gegenseitigen Nutzen. Ganz nebenbei erwirbt man sich ein kleines Stück Unabhängigkeit und erfährt wie viel man in seinem Umkreis bewirken kann. Bleibt nur zu wünschen, dass die frisch erworbenen Pflanzen sich in ihrem neuen zu Hause wohlfühlen. Aber darüber kann man sich spätestens beim nächsten Pflanzentauschmarkt austauschen.