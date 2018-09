Dreharbeiten zum Bourbonen-Film abgeschlossen

06.09.2018, 19:49 Uhr

Bgm. Karnthaler bedankte sich bei den Schauspielern

Lanzenkirchen (Red). Am 5. September 2018 besuchte Bürgermeister Bernhard Karnthaler die Schule Sta. Christiana und bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern, die bei den Dreharbeiten für den Bourbonen-Weg mitgewirkt haben. Acht Hauptdarsteller aus den höheren Schulen und 16 Volksschulkinder freuten sich über die mitgebrachten Geschenke. Zu betonen ist, dass sich die Jugendlichen und Kinder in ihrer Freizeit in den Sommerferien sich bereit erklärt haben, an diesem Projekt mitzuwirken.Auch bei den Lehrerinnen Mag. Margit Belloschitz und MMag. Linda Lorenz bedankte sich Bürgermeister Bernhard Karnthaler für die gute Zusammenarbeit herzlichst, die ebenfalls in ihrer Freizeit mit enormen Engagement dieses Projekt unterstützten. Die Schülerinnen und Schüler hatten bei den Dreharbeiten sehr viel Spaß und sind auf das Endprodukt sehr gespannt!.